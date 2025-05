Ντόμινο εξελίξεων στους ιταλικούς πάγκους, με τη Νάπολι να εμφανίζεται αισιόδοξη για παραμονή του Αντόνιο Κόντε και τη Μίλαν να κάνει μπάσιμο για τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

Ανατροπές επί ανατροπών στην... προπονητολογία στην Ιταλία. Αν και τις προηγούμενες μέρες όλα έδειχναν πως Αντόνιο Κόντε και Νάπολι θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, η πρόσφατη συνάντηση μεταξύ των δυο πλευρών φέρεται να έκλεισε σημαντικά το χάσμα.

Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα όπου στη Νάπολι πλέον εκφράζουν αισιοδοξία πως ο Ιταλός προπονητής θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία και την επόμενη σεζόν! Φαβορί για να τον αντικαταστήσει μέχρι τώρα θεωρούνταν ο Μασμιλιάνο Αλέγκρι, με τις τελευταίες εξελίξεις ωστόσο να τον στέλνουν πλέον κοντά στη Μίλαν!

🚨 Napoli are confident to keep Antonio Conte as their head coach for the next season.



President De Laurentiis spoke again to Conte today with positive direct contact.



Final answer soon but Napoli now hope for Conte to stay. It was never over or closed chapter, so far. pic.twitter.com/YniZNpNSX3