Κονσεϊσάο: «Αν μου πουν ότι δεν με χρειάζονται πια, θα φύγω»

Μετά την ήττα της Μίλαν από την Μπολόνια (2-1), ο Κονσεϊσάο εξέφρασε την απογοήτευσή του για την έλλειψη σεβασμού προς εκείνον και το επιτελείο του. Ακόμη τόνισε πως αν του ζητηθεί να αποχωρήσει, θα το κάνει χωρίς να απαιτήσει τίποτα παραπάνω.

Ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο δεν έκρυψε την απογοήτευσή του μετά την ήττα της Μίλαν από τη Μπολόνια (2-1), που έφερε τους Ροσονέρι πιο μακριά από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Παρά το γκολ του Λεάο που έβαλε τη Μίλαν σε... θέση οδηγού, η Μπολόνια κατάφερε να ανατρέψει το σκορ στο δεύτερο ημίχρονο, αφήνοντας τους Ροσονέρι στην 8η θέση της Serie A.

Ο Πορτογάλος τεχνικός εξέφρασε έντονα τη δυσαρέσκειά του μετά τη δεύτερη διαδοχική ήττα και αναφέρθηκε στη φάση του πρώτου γκολ της Μπολόνια, τονίζοντας ότι υπήρξε φάουλ: «Υπήρξε φάουλ με χέρι στο πρώτο γκολ. Θα έπρεπε να είχαμε κάνει περισσότερα για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα λάθη. Τα αρνητικά επεισόδια φαίνεται να είναι πάντα καθοριστικά για εμάς. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, εστιάζοντας στα θετικά, ακόμα και αν σπάνια μιλάμε για το τρέχον ποδόσφαιρο. Κάναμε κάποια λάθη και αυτές οι μικρές στιγμές ήταν καθοριστικές. Παίζουμε καλά όταν είμαστε συγκεντρωμένοι, αλλά μερικές φορές συμβαίνουν πνευματικά λάθη. Δεν φταίει μόνο ο διαιτητής, φταίμε και εμείς, αλλά χρειαζόμαστε αυτά τα θετικά αποτελέσματα για την ομάδα».

Μάλιστα ο 41χρονος τεχνικός δήλωσε ότι, εφόσον η διοίκηση του ζητήσει να αποχωρήσει, θα το κάνει αμέσως χωρίς να ζητήσει ούτε ένα ευρώ παραπάνω:«Γίνεται πολύς λόγος για μένα, αλλά η κατάσταση είναι απλή. Αν μου πουν ότι δεν με χρειάζονται πια, θα φύγω χωρίς να πάρω ούτε μία δεκάρα παραπάνω. Έχω σχεδόν 100 αγώνες στο Champions League και έχω κερδίσει 13 τίτλους. Είμαι ήρεμος για το μέλλον μου. Απαιτώ σεβασμό για το προσωπικό μου και για μένα, καθώς και για τα αγαπημένα μου πρόσωπα και την οικογένειά μου. Στην Ευρώπη, έχω κερδίσει πάντα τις ιταλικές ομάδες, εκτός από την Ίντερ πριν από δύο σεζόν. Ξέρω τι θέλω και τι μπορώ να κάνω. Δεν είναι δίκαιο να μιλάμε πάντα για τη θέση μου. Δουλεύω 10 ώρες την ημέρα και θα παραμείνω εδώ όσο η διοίκηση δεν μου λέει να φύγω. Είμαι έτοιμος να το κάνω χωρίς να πάρω ούτε ένα ευρώ».

