Η Γιουβέντους βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν για τον δανεισμό του Ραντάλ Κόλο Μουανί μέχρι το φινάλε της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ενεργή είναι στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι η Γιουβέντους. Οι Μπιανκονέρι έχουν ξεχωρίσει διάφορους μεταγραφικούς στόχους σε κάθε γραμμή και προοδευτικά προχωρούν προς την ολοκλήρωση των μεταγραφών.

Μετά τη συμφωνία με τη Γκιμαράες για τον Αλμπέρτο Κόστα, η ιταλική ομάδα βρίσκεται πολύ σε οριστική συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν και για τον δανεισμό του Ραντάλ Κόλο Μουανί.

Σύμφωνα με τον γνωστό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, Γιουβέντους και Παρί είναι μια ανάσα μακριά από οριστική συμφωνία για τον δανεισμό του Γάλλου μέχρι το καλοκαίρι, ο οποίος με τη σειρά του θα πάρει την τελική του απόφαση μέσα στις επόμενες ώρες.

Εκτός από τη Γιουβέντους άλλωστε ο Κόλο Μουανί έχει δεχθεί πρόταση και από την Τότεναμ, με τους Μπιανκονέρι ωστόσο να πιέζουν για να κλείσουν σύντομα το deal.

