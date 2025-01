Ένα πούρο ισούται με μια μεγάλη νίκη. Για αθλητές και προπονητές, το πούρο έχει γίνει το απόλυτο σύμβολο πανηγυρισμού. Πως όμως εξελιχθεί σε σύμβολο νίκης;

Το πούρο δεν είναι απλώς μια συνήθεια ή κάτι που καταναλώνουν οι αθλητές, αλλά έχει εξελιχθεί σε σύμβολο νίκης και πανηγυρισμού. Από τον Μάικλ Τζόρνταν, τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο μέχρι τον Ιμπραΐμοβιτς, το πούρο έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος των πανηγυρισμών μετά από μια μεγάλη επιτυχία.

Στον αθλητικό κόσμο, πλέον είναι το πιο χαρακτηριστικό σύμβολο που συνοδεύει τις μεγάλες νίκες και τις κατακτήσεις τίτλων.

Πάμε να δούμε όμως πώς γεννήθηκε αυτή η άτυπη παράδοση.

Ο πρώτος άνθρωπος που συνέδεσε το πούρο με τη γιορτή ενός τίτλου ήταν ο προπονητής μπάσκετ, Ρεντ Άουερμπαχ. Ο Άουερμπαχ, με τους Μπόστον Σέλτικς, άναβε το πούρο του ακόμα και πριν το τέλος του αγώνα, όταν η νίκη ήταν σίγουρη.

«Δεν μου άρεσαν οι προπονητές που φώναζαν και έτρεχαν μπροστά από την κάμερα, ακόμα κι όταν η νίκη είχε ήδη εξασφαλιστεί. Εγώ απλά άναβα το πούρο και απολάμβανα τη στιγμή», είχε πει σε συνέντευξή του.

Αλλά το πούρο δεν έμεινε μόνο στον χώρο του μπάσκετ! Μέσα από τις νίκες και τους τίτλους του Μάικλ Τζόρνταν το πούρο έγινε αξεπέραστο σύμβολο στον αθλητισμό. Ο ίδιος, φωτογραφιζοταν με πούρο στο στόμα μετά από κάθε τίτλο του, έγινε...ο λόγος για να το υιοθετήσουν και άλλοι αθλητές.

Η παράδοση συνεχίστηκε και στον μαγικό κόσμο του ποδοσφαίρου, όπου η σχέση μεταξύ των αθλητών και του πούρου μπήκε για τα καλά στο προσκήνιο.

Από τον Ιμπραΐμοβιτς μετά το πρωτάθλημα με τη Μίλαν, μέχρι τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο, ο οποίος κατάφερε να γράψει η δική του ιστορία. Ο Κονσεϊσάο, μετά την κατάκτηση του τίτλου με την Πόρτο, έγινε γνωστός για το «χόμπι»του να γιορτάζει με πούρο.

«Με το τέλος κάθε τίτλου, το πρώτο πράγμα που ζητούν οι παίκτες μου είναι να ανάψω το πούρο», είπε ο ίδιος για την παράδοση του.

🚬 Conceicao's cigar victory dance might be our new favourite thing 😂pic.twitter.com/MZ9aVuJ0lk