Ο Κλαούντιο Ρανιέρι δήλωσε ότι η Ρόμα είναι ήδη σε αναζήτηση νέου τεχνικού, με τον Ιταλό να έχει προτείνει τον Αλέγκρι για να καθίσει στον πάγκο των Τζιαλορόσι μόλις λήξει το συμβόλαιό του, τον Ιούνιο του 2025.

Ο ερχομός του Κλαούντιο Ρανιέρι έχει φέρει νέο αέρα στη Ρόμα παρά το ότι στο αγωνιστικό κομμάτι είναι πολλά αυτά που πρέπει να διορθωθούν. Ο 73χρονος έχει συμφωνήσει να μείνει στον πάγκο των Τζιαλορόσι μέχρι τον Ιούνιο του 2025 και στη συνέχεια να αναλάβει πόστο στη διοίκηση της ομάδας.

Σύμφωνα με τον Ρανιέρι, οι Λύκοι έχουν ήδη ξεκινήσει να αναζητούν το άτομο που θα τον αντικαταστήσει τη νέα σεζόν, με το «Calciomercato» να αποκαλύπτει ότι στόχος τους είναι το να φέρουν μία σταθερότητα στον σύλλογο και να βρουν έναν τεχνικό που θα μπορέσει να ηγηθεί φέρνοντας την ομάδα σε μία νέα εποχή. Οι Ιταλοί αναφέρουν ότι ο ίδιος ο Ρανιέρι έχει προτείνει τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι για διάδοχό του, με τους ιθύνοντες να συμφωνούν με τον τωρινό κόουτς.

Ο πρώην προπονητής της Γιουβέντους είναι ελεύθερος μετά την απόλυσή του τον Μάιο, μετά τη νίκη επί της Αταλάντα στο Κύπελλο Ιταλίας. Σε περίπτωση που αποφασίσουν οι Ρωμαίοι να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις θα συναντήσουν αρκετά μεγάλο ανταγωνισμό, καθώς ήδη ομάδες της Premier League, όπως η Γουέστ Χαμ, τον έχουν προσθέσει στη λίστα τους για τη νέα χρονιά.

