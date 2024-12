Ρόμα: Ο Dovbyk που... έγινε «Dobvik»

Η Ρόμα κατάφερε να δημιουργήσει μία… αναγραμματισμένη φανέλα για τον Ντόβμπικ! Ο υπεύθυνος για τα ονόματα στις φανέλες μάλλον δεν ήξερε καλά τον διεθνή Ουκρανό ποδοσφαιριστή.

Η σεζόν για τη Ρόμα δεν εξελίσσεται με τον καλύτερο τρόπο, καθώς η τελευταία της νίκη καταγράφηκε τον Οκτώβριο. Έχει ήδη αλλάξει τρεις προπονητές και βρίσκεται μόλις δύο βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, ενώ απέχει 13 βαθμούς από την Ευρώπη. Ωστόσο, τα προβλήματα δεν περιορίζονται μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι. Οι άνθρωποι των Τζαλορόσι... κατάφεραν ακόμα μια γκάφα, καθώς ο υπεύθυνος για τα ονόματα στις φανέλες των παικτών έκανε έναν αναγραμματισμό στο όνομα του Ντόβμπικ.

Ο 27χρονος Ουκρανός αγωνίστηκε στην ήττα 2-0 από την Αταλάντα φορώντας φανέλα που έγραφε «Ντόμπβικ», χωρίς να το πάρει χαμπάρι ούτε ο διαιτητής. Μάλιστα, υπήρχε και ορθογραφικό λάθος, αφού το σωστό είναι «Dovbyk», αλλά η φανέλα έγραφε «Dobvik». Ισως, ο υπεύθυνος να είχε μπερδευτεί λίγο με τα γράμματα!

When you score so much they give you a second identity: Dobvik @OfficialASRoma pic.twitter.com/EK7GxbCvkY