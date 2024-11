Ένα ειδικό μεταγραφικό «παράθυρο» θα ανοίξει η Serie A τον προσεχή Ιούνιο, το οποίο θα αφορά όσες ομάδες αγωνιστούν στο νέο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων το καλοκαίρι, προκειμένου να ενισχυθούν.

Όπως είχε γίνει γνωστό μερικές εβδομάδες πριν, η FIFA εξέταζε το ενδεχόμενο να ανοίξει ένα νέο, ειδικό μεταγραφικό «παράθυρο» ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ το καλοκαίρι του 2025.

Με τη σειρά της, η Serie A είχε υποβάλει αίτημα στην Ομοσπονδία του ιταλικού ποδοσφαίρου σχετικά με τη μίνι μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού που αφορά το διάστημα 1-10 Ιουνίου 2025.

🚨🇮🇹 Serie A will open special transfer window from June 1 to June 10, 2025 in order to bring in new players for Clubs’ World Cup 2025 in July. pic.twitter.com/gaN5TmnCMr