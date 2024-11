Το νέο τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων θα έχει χαραγμένο επάνω του το όνομα του εμπνευστή του, Τζιάνι Ινφαντίνο, όχι μία, αλλά δύο φορές.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θα στηρίξει μέχρι τέλους το πρότζεκτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, το οποίο ο ίδιος είχε οραματιστεί. Παρά τις θυελλώδεις αντιδράσεις για τη διοργάνωση του προσεχούς καλοκαιριού, επιμένει ότι αυτό θα δώσει νέα πνοή στο ποδόσφαιρο και σε καμία περίπτωση δεν θεωρεί ότι θα είναι επιβαρυντικό για τις συμμετέχουσες ομάδες.

Το νέο τρόπαιο, το οποίο η νικήτρια ομάδα θα σηκώσει στο «MetLife Stadium» της Νέας Υόρκης στις 13 Ιουλίου, σχεδιάστηκε από τη διάσημη εταιρεία κοσμημάτων Tiffany & Co. Το εντυπωσιακό επίχρυσο τρόπαιο έχει κυκλικό σχήμα με περιστρεφόμενα στρώματα και αποτελεί μια καλλιτεχνική δημιουργία υψηλής αισθητικής. Φυσικά, από αυτό δεν θα μπορούσε να λείπει το όνομα του εμπενυστή του, ο οποίος φρόντισε αυτό να αναγράφεται όχι μία, αλλά δύο φορές.

Η πρώτη επιγραφή λέει «ιδρύθηκε από τον πρόεδρο, Τζιάνι Ινφαντίνο» και συνοδεύεται από την υπογραφή του, ενώ η δεύτερη και πιο ασυνήθιστη... εξυμνεί τον ίδιο για την έμπνευση του τουρνουά.

Αναφέρει δηλαδή: «Είμαστε μάρτυρες μιας νέας εποχής. Η ''χρυσή'' εποχή του ποδοσφαίρου, εποχή του FIFA Club World Cup. Το αποκορύφωμα όλων των συλλογικών διοργανώσεων. Εμπνευσμένο από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο».

The trophy is here! ✨



Crafted in collaboration with @TiffanyAndCo, this trophy will be awarded for the first time to the winners of the inaugural #FIFACWC taking place next year.

#TakeItToTheWorld pic.twitter.com/x1Wo1T1Lf4