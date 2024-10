Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Marca», η FIFA θα σημάνει την έναρξη μίας νέας μεταγραφικής περιόδου τις πρώτες μέρες του Ιουνίου 2025, με σκοπό να προωθήσει την μετακίνηση των ποδοσφαιριστών ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων θα διεξαχθεί... αλλαγμένο το προσεχές καλοκαίρι στις ΗΠΑ και η FIFA φαίνεται πως ετοιμάζει ακόμη μία διαφοροποίηση, αυτή τη φορά όσον αφορά την επόμενη μεταγραφική περίοδο.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της «Marca», το μεταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού του 2025 θα «ανοίξει» από την 1η έως την 10η Ιουνίου, με σκοπό να ενθαρρυνθεί το πάρε-δώσε των παικτών ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Κι αυτό, γιατί η διοργάνωση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 15 Ιουνίου, πέντε μέρες πριν την λήξη της εν λόγω περιόδου, ενώ ο τελικός θα γίνει περίπου έναν μήνα μετά, στις 13 Ιουλίου.

🚨🚨 FIFA will open a new transfer window from June 1 to June 10. The idea is to encourage transfers for the 2025 Club World Cup and to provide legal coverage for the extension of contracts that end in the middle of the tournament. [@marca] pic.twitter.com/gk9oUFM4LM