Το συμβόλαιο του Πολ Πογκμπά με τη Γιουβέντους έχει πια τερματιστεί, με τους Μπιανκονέρι να δείχνουν την πόρτα της εξόδου στον Γάλλο που εδώ και καιρό προπονείται μόνος του στο Μαϊάμι.

Μπορεί ο Πολ Πογκμπά να είχε υποστηρίξει ότι θα έκανε τα πάντα για να παίξει ξανά με τη Γιουβέντους, ο σύλλογος όμως είχε διαφορετική άποψη. Οι Μπιανκονέρι, από τότε που ανακοινώθηκε η μείωση της ποινής του 31χρονου είχαν δηλώσει απερίφραστα ότι δεν σοπεύουν να τον δεχθούν πίσω και σε αυτήν την απόφαση έχουν επιμείνει.

Όλα έδειχναν ότι θα επερχόταν πρόωρη λύση του συμβολαίου του Γάλλου, που είχε ισχύ μέχρι το 2026. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος έκανε γνωστό ότι η ανακοίνωση του «διαζυγίου» ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι θέμα ωρών.

Ο ίδιος θα μείνει ελεύθερος, ενώ ήδη έχει δεχθεί προτάσεις από ομάδες του MLS και της Σαουδικής Αραβίας. Ο Πογκμπά βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες επαφές και με τη Μαρσέιγ, όπως υποστήριξε και το «NCI Television», ενώ τους τελευταίους μήνες τού έχει απαγορευτεί το να προπονείται μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες της Γιουβέντους.

Ο 31χρονος μένει μόνιμα στο Μαϊάμι και συνεχίζει μόνος του την προετοιμασία, ενώ σύμφωνα με πηγές του Sky Sports, δεν αποκλείει το να αγωνιστεί και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, με την ομάδα που θα τον κάνει τελικά δικό της.

