Ο Φραντσέσκο Τότι αποκάλυψε ότι τού έχει προταθεί από ομάδες της Serie A το να επιστρέψει στην ενεργό δράση, αναφέροντας ότι έχει σκεφτεί σοβαρά το ενδεχόμενο αυτό, μιάς και η ηλικία του είναι απλά ένα νούμερο.

Ένας από τους θρύλους της Ρόμα και του ιταλικού ποδοσφαίρου, δήλωσε ότι δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο της επιστροφής του στη δράση μετά τη «σύνταξη». Ο λόγος για τον Φραντσέσκο Τότι, που μιλώντας στην «Gazzetta dello Sport» ισχυρήστηκε ότι έχει δεχθεί αντίστοιχες προτάσεις από ομάδες της Serie A.

Ο πρώην διεθνής Ιταλός φάνηκε ανοιχτός σε αυτή την προοπτική, επτά χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση στα γήπεδα. Ο ίδος αποσύρθηκε το 2017 μετά από μια εντυπωσιακή καριέρα με τη φανέλα της Ρόμα, την οποία υπηρέτησε σαν πιστός στρατιώτης.

Ο 48χρονος πιστεύει ότι θα μπορούσε να έχει ακόμη ρόλο στην κορυφαία κατηγορία της Ιταλίας, κυρίως λόγω της έλλειψης... ταλέντου που υπάρχει στη θέση που αγωνιζόταν. Παρά τον ισχυρισμό του, δεν αποκάλυψε τους συλλόγους που του έχουν προτείνει το να βάλει και πάλι τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

«Θα πρέπει να προπονηθώ πολύ καλά προκειμένου να επιστρέψω, αλλά θεωρώ ότι θα ήμουν έτοιμος μέσα σε δύο μήνες. Για να με καλούν μετά από τόσα χρόνια, κάποιος λόγος θα υπάρχει», είπε χαρακτηριστικά ο 48χρονος.

Το μοναδικό ενδεχόμενο που απέκλεισε είναι το να φορέσει τη φανέλα κάποιου από τους μεγαλύτερους αντιπάλους των Τζιαλορόσι, όπως π.χ. αυτήν της Λάτσιο. Το σίγουρο πάντως είναι το ότι η επιστροφή του είναι κάτι που τον απασχολεί, όπως δήλωσε ο ίδιος στη συνέντευξη.

😱🇮🇹 Totti could return to PLAYING in Serie A?!



“In life you can never say never. There have already been players in the past that have returned to play after a couple of years.



To play in Serie A I would have to train really well. Some Serie A clubs have contacted me recently.… pic.twitter.com/HLgMXvBUme