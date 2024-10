Σε συζητήσεις με τη Τζένοα βρίσκεται ο Μάριο Μπαλοτέλι που έχει μείνει ελεύθερος από το καλοκαίρι και η επιστροφή του στη Serie A είναι πολύ πιθανή.

Ο Μάριο Μπαλοτέλι ετοιμάζεται για την επιστροφή στη Serie A, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Τζένοα, αφού έχει μείνει χωρίς ομάδα μετά το τέλος της συνεργασίας του με την Αδάνα Ντεμίρσπορ το προηγούμενο καλοκαίρι.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις και έχουν φτάσει πολύ κοντά σε συμφωνία. Η Τζένοα είχε βάλει σε προτεραιότητα την απόκτηση ενός επιθετικού μέσου μετά τον τραυματισμό του Μαλινόφσκι και αφού αυτό έγινε με την προσθήκη του Γκαστόν Περέιρο, ο δρόμος άνοιξε και για μία επιθετική ενίσχυση.

After Gaston #Pereiro’s signing as offensive midfielder #Genoa are now in talks to sign Mario #Balotelli as a free agent. Offered a contract until 2025. #transfers https://t.co/UOJWcjnWz6