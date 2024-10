Βαρύ είναι το κλίμα στη Μίλαν για τον Τεό Ερναντες, ο οποίος έχει προκαλέσει αντιδράσεις με τη συμπεριφορά του, την ώρα που ιταλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ζήτησε 8 εκατ. προκειμένου να ανανεώσει με τους Ροσονέρι.

Στον αέρα βρίσκονται οι συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του Τεό Ερναντές, ο οποίος όχι μόνο δεν έχει καταφέρει να εντυπωσιάσει φέτος με τη φανέλα της Μίλαν, παρά έχει γίνει αρνητικός πρωταγωνιστής με τη συμπεριφορά του στα τελευταία ματς των Ροσονέρι.

Ο μάνατζερ του Γάλλου αμυντικού, παραχώρησε συνέντευξη σε τηλεοπτική εκπομπή της Ιταλίας, στην οποία μίλησε για το μέλλον του παίκτη του στους Μιλανέζους απαντώντας στις φήμες που θέλουν τον 27χρονο να έχει ζητήσει τα διπλάσια χρήματα προκειμένου να μείνει στο σύλλογο και τη νέα σεζόν. Σύμφωνα με τα εν λόγω δημοσιεύματα, ο Ερναντές ζητούσε 8 εκατ. ετησίως (συν μπόνους), κάτι που θα τον έκανε τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη της ομάδας, ξεπερώντας τον Λεάο.

«Η βασική επιθυμία του Τεό είναι να συνεχίσει στη Μίλαν, να καταλήξει σε συμφωνία μαζί της και να παραμείνει στον σύλλογο για όσο το δυνατόν περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ατζέντης του διεθνούς αμυντικού. Το κλίμα, ωστόσο, στην ομάδα δεν είναι ιδανικό.

🔴⚫️ Theo Hernández’s agent Quilon: “We are not negotiating over new deal with AC Milan, we didn’t have contacts since June”.



“We told Milan board that Theo’s happy at the club… but then we didn’t receive any call or proposal”, told QSVS.



“€8m net salary request? Not true”. pic.twitter.com/gyIRF4FRQR