Ο Μαουρίτσιο Σάρι αναζητά την επιστροφή του στην προπονητική δράση και οι Μίλαν και Μπολόνια, σύμφωνα με το Calcio Mercato είναι οι βασικές υποψήφιες για να αποτελέσουν τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Μαουρίτσιο Σάρι, για τον οποίο ενδιαφέρθηκε πολύ το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός, δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να επιστρέψει σύντομα στους πάγκους. Μάλιστα, υπάρχουν δύο ομάδες της Serie A που αυτή τη στιγμή έχουν στο μυαλό τους τον έμπειρο Ιταλό τεχνικό.

🚨 #Sarri vuole tornare presto in panchina, non solo il #Milan: #Italiano non è a rischio ma il #Bologna è alla finestra | https://t.co/VdiktduwZ5

✍️ @eleonora_trotta #CMITmercatohttps://t.co/rmHBZ951fF