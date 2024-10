Δυσαρέσκεια επικρατεί στις τάξεις της Ρόμα με την απόδοση της ομάδας υπό τις οδηγίες του Ιβάν Γιούριτς, με τα ιταλικά Μέσα να τονίζουν πως η διοίκηση των «τζιαλορόσι» σκέφτεται ακόμα και το ενδεχόμενη της επιστροφής του Ντανιέλε Ντε Ρόσι!

Ούτε τρεις εβδομάδες δεν έχουν περάσει από την πρόσληψη του Ιβάν Γιούριτς στην τεχνική ηγεσία της Ρόμα και ήδη έχουν αρχίσει να δίνουν και να παίρνουν τα πρώτα σενάρια. Οι τελευταίες εμφανίσεις των «τζιαλορόσι», με αποκορύφωμα την τραγική εμφάνιση απέναντι και την ήττα απέναντι στην Έλφσμποργκ στην League Phase του Europa League, έχουν προκαλέσει μεγάλη γκρίνια στο στρατόπεδο του συλλόγου της Ρώμης.

Σύμφωνα μάλιστα με την «Corriere dello Sport», ο Γιούριτς ίσως να «παίζει» και το... κεφάλι του απόψε απέναντι στη Μόντσα! Όπως αναφέρει το μεγάλο ιταλικό Μέσο, οι άνθρωποι της Ρόμα δεν έχουν πειστεί από τον νέο τεχνικό της ομάδας και ήδη εξετάζεται το ενδεχόμενο της απομάκρυνσης του, παρότι του έδωσαν τα ηνία πριν από σχεδόν τρεις εβδομάδες.

Μάλιστα, το άλλο ακραίο σενάριο των Ιταλών κάνει λόγο για επιστροφή του Ντανιέλε Ντε Ρόσι! Η «CdS» αναφέρει πως οι «τζιαλορόσι» θα σκεφτούν ακόμα και το συγκεκριμένο ενδεχόμενο εάν αποφασίσουν να λύσουν τη συνεργασία τους με τον Γιούριτς!

Roma are a mess 🤦🏻‍♂️



CorSport report that they could ALREADY sack Juric if Roma don’t beat Monza on Sunday ❌



Juric has been in charge for 4 games:

• 2 wins

• 1 tie

• 1 loss



They also say you can’t rule out De Rossi returning 👀



Italian football is RUTHLESS. pic.twitter.com/XxXXkX6qqF