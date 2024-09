Ίντερ - Μίλαν: Ηγετικά μέλη των Ultras συνελήφθησαν για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης

Η αστυνομία του Μιλάνου έχει προχωρήσει στη σύλληψη 19 μελών των Ultras των Ίντερ και Μίλαν, που συνδέονται με με το οργανωμένο έγκλημα και ερευνώνται για τη συμμετοχή τους στη μαφία.

Σε μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας του Μιλάνου τη Δευτέρα (30/9), συνελήφθησαν 19 ηγετικά μέλη των Ultras των «αιωνίων» Ίντερ και Μίλαν. Από αυτούς, οι 16 τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ τρεις βρίσκονται σε κατ' οίκον περιορισμό. Η συγκεκριμένη επιχείρηση, συνδέεται με έρευνα που συντονίζουν οι αρχές σχετικά με τις δράσεις της μαφίας στην πόλη του ιταλικού Βορρά.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της «Calciomercato», οι κατηγορίες που βαραίνουν τους συλληφθέντες περιλαμβάνουν τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με... μαφιόζικες μεθόδους, εκβιασμούς αλλά και επιθέσεις. Η αστυνομία του Μιλάνου ανέφερε ότι οι περισσότεροι από τους υπόπτους συνδέονται ή είναι οργανωμένοι οπαδοί των δύο μεγάλων ομάδων της πόλης, με τα εγκλήματά τους να σχετίζονται άμεσα με δραστηριότητες γύρω από το ποδόσφαιρο.

Ανάμεσα σε όσους βρίσκονται υπό κράτηση είναι εξέχοντα μέλη της Curva Sud της Μίλαν, όπως οι αδελφοί Λούτσι (Φραντσέσκο και Λούκα), ο στενός τους συνεργάτης Ισλάμ Χάγκαγκ, γνωστός και ως «Alex Cologno», ο Αλεσάντρο Στίκο, με το ψευδώνυμο «Shrek», και ο Κριστιάν Ροσιέλο. Στην επιχείρηση συνελήφθησαν επίσης βασικά μέλη της Curva Nord της Ίντερ, όπως οι Μάρκο Φερντίκο, ο πατέρας του, Τζιανφράνκο, ο Μάουρο Νέπι, ο Ματέο Νορίτο και ο Ρενάτο Μποσέτι.

Η έρευνα αποκάλυψε πιθανές σχέσεις των συγκεκριμένων ομάδων με το οργανωμένο έγκλημα, ενώ έρευνα έχει «ανοίξει» και για τα έσοδα της Curva Nord. Ένα από τα πιο ανησυχητικά στοιχεία αφορά τον θάνατο του Τοτό Μπελόκο, κληρονόμου μιας γνωστής οικογένειας μαφιόζων, αυτή των Ντραγκέτα, ο οποίος δολοφονήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου της τρέχουσας χρονιάς από τον Αντρέα Μπερέτα, πρώην ηγετικό μέλος των Ultras της Ίντερ.

