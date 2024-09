Ο Πάουλο Φονσέκα έστειλε ένα ξεχωριστό μήνυμα στους παίκτες του πριν το ντέρμπι κόντρα στην Ίντερ, ευχόμενος στους Ροσονέρι «κουράγιο» στις μητρικές τους γλώσσες εν όψει της δύσκολης αποστολής τους στην 5η αγωνιστική της Serie A.

Η Μίλαν παρουσιάστηκε αποφασισμένη απέναντι στην Ίντερ και κατάφερε να πάρει το ντέρμπι του Μιλάνο, επικρατώντας 2-1 στο «Τζιουζέπε Μεάτσα». Η νίκη ήταν βάλσαμο για τους Ροσονέρι, ειδικότερα για τον τεχνικό τους που τις τελευταίες ημέρες βλέπει δίπλα στο όνομά του να... φιγουράρουν οι υποψήφιοι αντικαταστάτες του.

Ο Πάουλο Φονσέκα και το επιτελείο του, πριν το ντέρμπι με τους Νεραζτούρι προετοίμασαν τους παίκτες εστιάζοντας σε κάτι πέρα από το τακτικό κομμάτι. Η καλή ψυχολογία ήταν καθοριστική, καθώς δεν υπήρχαν περιθώρια για ήττα εν μέσω των σφοδρών αντιδράσεων για την κακή απόδοση της ομάδας.

Ο Πορτογάλος τεχνικός φόρτισε τους παίκτες του συναισθηματικά, γράφοντας τη λέξη «κουράγιο» στα ντουλάπια των αποδυτηρίων, στη μητρική γλώσσα του καθενός ξεχωριστά. Οι λεπτομέρειες αυτές έκαναν τη διαφορά στην ψυχολογία των Ροσονέρι, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν δείχνοντας ότι τίποτα ακόμα δεν έχει τελειώσει.

Μετά τη βελτιωμένη εμφάνιση της Μίλαν στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής της Serie A, όπως αναφέρει η «Gazzetta dello Sport», υπάρχει μία μικρή βελτίωση στο κλίμα της ομάδας και μία παραπάνω εμπιστοσύνη στον τεχνικό της.

📰 @Gazzetta_it: 🧠 Paulo #Fonseca's future is no longer a topic of debate. The potential names as replacements, like #Sarri, #Tudor, or #Allegri, are now less mentioned. However, things could change quickly if results start to go downhill again, which could bring a managerial… pic.twitter.com/lypRP5fGH8