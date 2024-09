Ο έμπειρος Κροάτης τεχνικός, Ιβάν Γιούριτς θα είναι ο αντικαταστάτης του Ντανιέλε Ντε Ρόσι στη Ρόμα.

Σε νέα εποχή ετοιμάζεται να μπει η Ρόμα. Οι «τζιαλορόσι» ανακοίνωσαν το πρωί της Τετάρτης τη διακοπή της συνεργασίας τους με τον Ντανιέλε Ντε Ρόσι. Η ομάδα της ιταλικής πρωτεύουσας αποφάσισε να λύσει το συμβόλαιο του Ντε Ρόσι μετά το πολύ κακό ξεκίνημα της ομάδας στη σεζόν.

Σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα, η Ρόμα βρήκε ήδη τον αντικαταστάτη του Ιταλού «θρύλου». Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ιβάν Γιούριτς θα είναι ο νέος τεχνικός της Ρόμα. Η διοίκηση των «τζιαλορόσι» τα έχει βρει σε όλα με τον έμπειρο Κροάτη τεχνικό και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί και το τυπικό σκέλος της υπόθεσης.

Ο Γιούριτς ήταν από το 2021 μέχρι και το τέλος της περασμένης σεζόν στην Τορίνο, ενώ στο παρελθόν έχει προπονήσει και τις Βερόνα και Τζένοα.

