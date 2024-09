Έξαλλοι με το κακό ξεκίνημα της ομάδας τους, οι οπαδοί της Μίλαν εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους με διαμαρτυρία έξω από το «Σαν Σίρο» λίγο πριν τον αγώνα απέναντι στη Βενέτσια.

Μια ωραία - μπορεί και όχι - ατμόσφαιρα στη Μίλαν... Η ομάδα του Φονσέκα μετρά δύο ισοπαλίες και μια ήττα στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Serie A, προβληματίζοντας έντονα μάλιστα με την εικόνα της, και οι οπαδοί της δεν το έχουν πάρει και πολύ ψύχραιμα. Λίγες ώρες μετά την αυστηρή ανακοίνωση που εξέδωσαν, οι τιφόζι των Ροσονέρι έδωσαν το βροντερό «παρών» έξω από το «Σαν Σίρο» και κατέστησαν σαφή τη δυσαρέσκειά τους προς τους ποδοσφαιριστές τους. Υποδέχθηκαν με έντονες διαμαρτυρίες και αποδοκιμασίες το πούλμαν της ομάδας λίγο πριν το παιχνίδι απέναντι στη Βενέτσια και έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα με πανό που κρατούσαν: «Δικαολογίες τέλος.Τελευταία προειδοποίηση»!

Milan fans ahead of the Venezia clash:



"Enough excuses"pic.twitter.com/KMyCImwPbl