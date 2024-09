Οι οργανωμένοι οπαδοί της Μίλαν εξέδωσαν ανακοίνωση, με την οποία καλούν τον κόσμο σε διαμαρτυρία πριν το ματς των Ροσονέρι με τη Βενέτσια, καταγγέλοντας τις εμφανίσεις της ομάδας.

Το κακό ξεκίνημα της Μίλαν στη φετινή Serie A φαίνεται πως έχει εξοργίσει τους φίλους της ομάδας. Και δη τους οργανωμένους.

Οι Ροσονέρι έχουν μαζέψει μόλις δύο βαθμούς στα τρία πρώτα παιχνίδια της σεζόν απέναντι σε Τορίνο, Πάρμα και Λάτσιο. Μάλιστα, στο στόχαστρο έχουν μπει οι παίκτες της ομάδας, με τον Φάμπιο Καπέλο να κατηγορεί δημόσια τον Ραφαέλ Λεάο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι οργανωμένοι οπαδοί της Μίλαν εξέδωσαν ανακοίνωση, με την οποία καλούν άπαντες σε διαμαρτυρία πριν τον αγώνα με τη Βενέτσια το Σάββατο (14/09, 21:45). Ζητούν από όσους ευθύνονται για την εικόνα της ομάδας να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

«Το ξεκίνημα του φετινού πρωταθλήματος για τη Μίλαν μας είναι τουλάχιστον απογοητευτικό, σε σημείο που νιώθουμε ότι ξαναζούμε το τέλος της περσινής σεζόν, το οποίο ήταν ντροπιαστικό.

Οι φιλοδοξίες μας είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτό και κανείς δεν μπορεί να έχει δικαιολογίες για το ντροπιαστικό θέαμα που παρουσίασε η ομάδα στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Πλέον, δεν υπάρχουν ελαφρυντικά για κανέναν, άπαντες και μηδενός εξαιρουμένου, πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Καλούμε όλους τους οπαδούς της ομάδας να συγκεντρωθούν στην άφιξη της αποστολής στο γήπεδο πριν το παιχνίδι με τη Βενέτσια, για να κάνουν ποδοσφαιριστές και προπονητή να καταλάβουν ότι ο Σεπτέμβριος αποτελεί ένα σταυροδρόμι για τη φετινή μας σεζόν. Με τη Μίλαν πάντα στις καρδιές μας».

