Ο Φάμπιο Καπέλο δεν μάσησε τα λόγια του ασκώντας σκληρή κριτική στον Ραφαέλ Λεάο σε συνέντευξή του στην «Corriere della Sera», όπου κλήθηκε να σχολιάσει το ξεκίνημα της Μίλαν στην Serie A.

Η Μίλαν έχει μπει με το... αριστερό στη φετινή Serie A μετρώντας μόλις δύο βαθμούς στα πρώτα της τρία ματς στο πρωτάθλημα. Ισοπαλία στην πρεμιέρα με την Τορίνο, ήττα στην έδρα της Πάρμα και νέα απώλεια βαθμών κόντρα στη Λάτσιο είναι ο απολογισμός της μέχρι στιγμής.

Ο Φάμπιο Καπέλο, που έχει κατακτήσει μεταξύ άλλων πέντε πρωταθλήματα και ένα Champions League ως προπονητής της Μίλαν, εξαπέλυσε τα «πυρά» του σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στην «Corriere della Sera», με τα σκάγια να βρίσκουν τον Ραφαέλ Λεάο.

«Τίποτα δεν έχει αλάξει σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν όσον αφορά την οργάνωση. Οι παίκτες θα πρέπει να αντιδράσουν. Μετά την ανοησία του Λεάο και του Ερναντές, πρέπει να δείξουν ότι είναι συμπαγής ομάδα, γιατί η ισορροπία είναι το πιο σημαντικό πράγμα», σχολίασε αρχικά αναφερόμενος φυσικά στο επεισόδιο του σημειώθηκε στην αναμέτρηση με τη Λάτσιο, το οποίο έφερε στο επίκεντρο της κριτικής τους Λεάο και Ερναντές.

«Για ό,τι συμβαίνει στη Μίλαν φαίνεται ότι είναι ευθύνεται ο Λεάο, αλλά κάτι ό,τι περνάει από το χέρι του για να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση», προσέθεσε ο Καπέλο ρίχνοντας το φταίξιμο κυρίως στη συμπεριφορά του Πορτογάλου εξτρέμ.

«Είναι ο μόνος που μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους. Ήρθε η ώρα να γίνει άντρας μετά τα παιδαριώδη ξεσπάσματά του», κατέληξε.

