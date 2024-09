Ο Ραφαέλ Λεάο απάντησε στον Πάολο Ντι Κάνιο για την κριτική που του άσκησε στο πρόσφατο ματς με τη Λάτσιο ποστάροντας στο Twitter μία παλαιότερη φωτογραφία με τον Ντι Κάνιο να χαιρετάει ναζιστικά.

Τις τελευταίες ώρες σάλος επικρατεί στην Ιταλία για την απάντηση που αποφάσισε να δώσει ο Ραφαέλ Λεάο στα σχόλια του σχολιαστή του «Sky Italia» και πρώην ποδοσφαιριστή Πάολο Ντι Κάνιο.

Πιο συγκεκριμένα, με σχόλιό του ο Ντι Κάνιο φάνηκε πολύ ενοχλημένος με τη συμπεριφορά του Λεάο στο ματς της Μίλαν με τη Λάτσιο το προηγούμενο Σάββατο (31/08). Ο Πορτογάλος, μαζί με τον Τεό Ερναντές, δεν συμμετείχε στο cooling break που έγινε λίγο μετά το 2-2, με τον Λεάο μάλιστα να έχει σκοράρει λίγο νωρίτερα, με τους δυο τους να δείχνουν αδιάφοροι σχετικά με τις οδηγίες που έδινε ο Φοσένκα στους συμπαίκτες του.

«Είναι ντροπή, οι συμπαίκτες τους πρέπει να τους καρφώσουν στον τοίχο με γροθιές», είπε ο Ντι Κάνιο.

Context: Rafael Leão's response after Di Canio criticized him and Theo Hernandez for not joining the rest of the team during the cooling break.



Image is from when Di Canio used the fascist salute against Lazio fans in 2005 https://t.co/qwhLvpnOZ5 pic.twitter.com/PQGt6DIaBN