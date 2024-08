Σύντομη ενδέχεται να αποδειχθεί η θητεία του Ράφαελ Βαράν στην Κόμο, καθώς οι δυο πλευρές μπορεί να λύσουν τη συνεργασία τους μέσα στο επόμενο διάστημα!

Το πρότζεκτ της Κόμο χτίστηκε με πολλές φιλοδοξίες για τη φετινή περίοδο, καθώς η «σταχτοπούτα» του ιταλικού ποδοσφαίρου ενισχύθηκε με ονόματα που έχουν γράψει τη δική τους, ξεχωριστή πορεία στην Ευρώπη.

Ένας από τους παίκτες που αποκτήθηκαν με αναμφίβολα μεγάλο «γκελ» ήταν ο Ράφαελ Βαράν, ο οποίος το καλοκαίρι αποδέχθηκε την πρόκληση της νεοφώτιστης ομάδας όταν αποχώρησε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά από μια τριετία.

Παρά τις φιλοδοξίες τους ωστόσο, η συνεργασία τους μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σύντομη! Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα άλλωστε έχουν προκύψει επιπλοκές που έχουν θέσει τον Γάλλο στόπερ εκτός λίστας της ομάδας για τη Serie A της σεζόν 2024/2025!

Οι Ιταλοί προσθέτουν πως το μέλλον του στο σύλλογο πρέπει να θεωρείται πλέον αμφίβολο, καθώς η λύση του συμβολαίου μέσα στο επόμενο διάστημα είναι μια επιλογή που κερδίζει έδαφος.

The future of Raphael #Varane at #Como is in doubt. He is not included in the First Team’s List for Serie A 24/25. The termination of the contract with a mutual consent could become a possibility. Reflections ongoing. #transfers