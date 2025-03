Η επιστροφή του Ντέλε Άλι στα γήπεδα μάλλον δεν κύλησε όπως περίμενε, καθώς αποβλήθηκε μόλις δέκα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγώνα.

Ο Ντέλε Άλι έκανε την επιστροφή του στα γήπεδα έπειτα από περισσότερο από δύο χρόνια, αλλά η πρώτη του εμφάνιση με την Κόμο στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μίλαν δεν κύλησε όπως ήλπιζε (2-1), αφού ο άλλοτε σταρ της Τότεναμ αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα.

Πιο συγκεκριμένα ο 28χρονος που υπέγραψε με την Κόμο τον Ιανουάριο, υπό τις οδηγίες του Σεσκ Φάμπρεγκας, έκανε το ντεμπούτο του το Σάββατο (15/3), μπαίνοντας στο παιχνίδι στο με τους Ροσονέρι 81ο λεπτό.

Ωστόσο, η χαρά της επιστροφής κράτησε λίγο, καθώς μόλις δέκα λεπτά αργότερα αποβλήθηκε για σκληρό μαρκάρισμα στον Ρούμπεν Λόφτους-Τσικ! Τότε, ο πρώην συμπαίκτης του στους Spurs, Γουόκερ, ζήτησε από τον ρέφερι να μην τον αποβάλει, αλλά κάτι τέτοιο δεν συνέβη.

