Ο Βίκτορ Όσιμεν δεν κατάφερε να τα βρει με την Τσέλσι εν τέλει και παρέμεινε ποδοσφαιριστής της Νάπολι, κινδυνεύοντας να μην αγωνιστεί μέχρι και την επόμενη μεταγραφική περίοδο του Γενάρη.

Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα θέματα της Deadline Day της μεταγραφικής περιόδου. Ο λόγος για την υπόθεση του Βίκτορ Όσιμεν. Ο Νιγηριανός επιθετικός βρισκόταν σε συνεχείς διαπραγματεύσεις τόσο με την Τσέλσι όσο και με την Αλ Αχλί. Παρότι μάλιστα οι Σαουδάραβες κατάφεραν να βρουν τη «χρυσή τομή» με τη Νάπολι, ο ίδιος ο Όσιμεν δεν άναψε το «πράσινο» φως και η Αλ Αχλί προχώρησε στην απόκτηση του Τόνεϊ από την Μπρέντφορντ.

Η Τσέλσι από τη μεριά της δεν ξέφυγε στα ποσά, καθώς σύμφωνα με το «RMC», έκανε πρόταση 155.000 ευρώ την εβδομάδα στον Όσιμεν ο οποίος αρνήθηκε. Εν τέλει ο Όσιμεν παρέμεινε στη Νάπολι η οποία πλέον έχει να διαχειριστεί μια πολύ περίεργη κατάσταση. Ο Νιγηριανός έχει τεθεί εκτός ομάδας από την έναρξη της προετοιμασίας και δεν υπολογίζεται από τον Αντόνιο Κόντε. Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα αναφέρουν από την Ιταλία, δεν αποκλείεται ο Όσιμεν να μπει στον «πάγο» για τους επόμενους μήνες, καθώς το γυαλί με τη Νάπολι έχει ραγίσει οριστικά.

Πρόκειται για μια κατάσταση η οποία δεν συμφέρει καμία από τις δύο πλευρές, ωστόσο τονίζεται πως τόσο η Νάπολι, όσο και ο Όσιμεν, δεν θέλουν να συνεχίσουν μαζί και το ενδεχόμενο να μην αγωνιστεί μέχρι και τον Γενάρη ο Νιγηριανός συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες τη δεδομένη στιγμή.

🚨🔵 Deal completely OFF for Victor Osimhen.



No agreement with Chelsea and #CFC delegation now leaving Napoli.



If nothing happens from Saudi next 3 days, Osimhen will stay at Napoli but he’s NOT gonna be part of the first team squad.



Relationship currently completely broken. pic.twitter.com/XEF5j6Y2To