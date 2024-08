Η Τσέλσι βρίσκεται σε συνεχείς διαπραγματεύσεις με τον Βίκτορ Όσιμεν και μάλιστα ο Νιγηριανός στράικερ δίνει ένα προβάδισμα στους «μπλε» έναντι των Σαουδάραβων.

Η Τσέλσι δεν έχει τελειώσει τον μεταγραφικό της σχεδιασμό. Ίσα, ίσα οι «μπλε» δείχνουν διατεθειμένοι να πυροδοτήσουν μια από τις «βόμβες» του καλοκαιριού μέσα στα τελευταία 24ωρα της μεταγραφικής περιόδου, καθώς σύμφωνα με τα ιταλικά και τα αγγλικά Μέσα βρίσκονται σε συνεχείς διαπραγματεύσεις με τον Βίκτορ Όσιμεν.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο σε ανάρτηση του, η Τσέλσι έχει ανοίξει κύκλο διαπραγματεύσεων με την πλευρά του Όσιμεν. Στόχος των δύο πλευρών είναι να βρεθεί η «χρυσή τομή» όσον αφορά τις ετήσιες απολαβές του Νιγηριανού καθώς στο θέμα με τη Νάπολι δεν πρόκειται να υπάρχει πρόβλημα από τη στιγμή που οι «παρτενοπέι» βρίσκονται σε δύσκολη θέση και έχουν ρίξει τις απαιτήσεις τους κάτω από τα 70 εκατομμύρια ευρώ.

Πώς έχει η κατάσταση τη δεδομένη στιγμή; Ο Όσιμεν έχει στο τραπέζι μεγάλη πρόταση από τους Σαουδάραβες της Αλ Αχλί η οποία τα έχει βρει σε όλα με τη Νάπολι. Ο Νιγηριανός φορ ωστόσο δεν νιώθει ότι είναι η στιγμή για ένα τέτοιο βήμα και θεωρεί πως έχει να δώσει πολλά ακόμα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αυτομάτως, από τη στιγμή που δεν «παίζει» και κάποια άλλη ευρωπαϊκή ομάδα, η Τσέλσι έχει το πλεονέκτημα έναντι των Σαουδάραβων. Οι «μπλε» θα είναι και αυτοί που θα καθορίσουν την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς εάν μπορέσουν να τα βρουν με τον Όσιμεν τότε ο Νιγηριανός θα γίνει κάτοικος Λονδίνου.

🔵🇳🇬 Direct talks between Chelsea and Victor Osimhen’s camp to continue on Wednesday.



Al Ahli proposal remains valid on table but will only be activated if Chelsea can’t agree on terms with Osimhen.



⚠️ Sancho, separate story as #CFC see that possible if Man Utd want Sterling. pic.twitter.com/nj1ATgqOHS