Μια ανάσα από την απόκτηση του Βίκτορ Όσιμεν της Νάπολι βρίσκεται η Αλ Αχλί, η οποία προσφέρει 40 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο στον Νιγηριανό στράικερ.

Όλο και πιο κοντά στους Σαουδάραβες βρίσκεται ο Βίκτορ Όσιμεν. Παρότι ο Νιγηριανός σέντερ φορ είχε θέσει ως προτεραιότητα την παραμονή του στην Ευρώπη, η Τσέλσι δεν δείχνει διατεθειμένη να δώσει στον επιθετικό της Νάπολι τα χρήματα που αξιώνει και το deal μοιάζει να οδηγείται σε «ναυάγιο».

Σύμφωνα μάλιστα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, τη δεδομένη στιγμή όλα δείχνουν deal ανάμεσα σε Νάπολι, Αλ Αχλί και Όσιμεν! Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, οι πλευρές που εμπλέκονται στην υπόθεση βρίσκονται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων και επεξεργάζονται τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Η Αλ Αχλί φέρεται να προσφέρει τετραετές συμβόλαιο στον Όσιμεν με ετήσιες απολαβές στα 40 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Την ίδια ώρα, κοντά σε οριστική συμφωνία βρίσκονται και οι δύο ομάδες, με τη Νάπολι να αναμένεται να βάλει στα ταμεία της ένα ποσό κοντά στα 80 εκατομμύρια ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Όσιμεν ζήτησε να τοποθετηθεί και ρήτρα στο συμβόλαιο του, κάτι που όπως αναφέρει ο Ντι Μάρτζιο θα συμβεί.

#Osimhen to @ALAHLI_FC, parties working on final details: 4-year contract at around €40m per year. @sscnapoli expected to earn around €80m + add-ons. Release clause will be included. @SkySport