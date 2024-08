Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο η Αλ Αχλί προσφέρει ηγεμονικό τετραετές συμβόλαιο στον Βίκτορ Οσιμέν για να τον πείσει να αφήσει τη Νάπολι και να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία.

Μπορεί η Τσέλσι να εμφανίζεται ως η προτεραιότητα του Βίκτορ Οσιμέν για την επόμενη ημέρα της καριέρας του και οι Μπλε να δίνουν «μάχη» για να κλείσουν τη συμφωνία με τη Νάπολι και τον ποδοσφαιριστή, όμως η Αλ Αχλί παραμένει στο παιχνίδι και μάλιστα δυνατά. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο οι Σαουδάραβες έχουν κάνει οικονομικό «all in» για τον Νιγηριανό φορ, καθώς του προσφέρουν... τρελό συμβόλαιο για να τον πείσουν να υπογράψει.

Για την ακρίβεια η Αλ Αχλί έχει βάλει στο τραπέζι τετραετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα οι Σαουδάραβες είναι ανοιχτοί να συμπεριλάβουν στο deal ρήτρα αγοράς σε περίπτωση που ο Οσιμέν επιλέξει να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Από την πλευρά του ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει πως άνθρωποι του κλαμπ της Σαουδικής Αραβίας θα ταξιδέψουν μέσα στην Τετάρτη (28/8) στην Ιταλία για διαπραγματεύσεις, ώστε να πιέσουν τον Νιγηριανό. Πάντως όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος το deal μπορεί να γίνει μόνο αν δεν τα βρει ο Οσιμέν με την Τσέλσι.

🚨🇳🇬 EXCL: Al Ahli management set to travel to Italy today to advance in talks with Victor Osimhen.



🔵👀 Nothing changed yet as Chelsea REMAIN in talks with Osimhen over personal terms/salary.



Osimhen-Al Ahli, ONLY possible if #CFC are not able to agree on terms with Victor. pic.twitter.com/Nx1KBnXQ5Z