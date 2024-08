Πρόταση για την απόκτηση του Τζέιντον Σάντσο από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναμένεται να κάνει η Γιουβέντους, πριν τη λήξη της μεταγραφική περιόδου.

Στην μεταγραφική της λίστα έχει τον Τζέιντον Σάντσο η Γιουβέντους, με την «Γηραιά Κυρία» να είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την απόκτησή του.

Πιο συγκεκριμένα, οι «μπιανκονέρι» όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο ενδιαφέρονται για τον δανεισμό του παίκτη από του «κόκκινους διαβόλους». Μάλιστα, φαίνεται να είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν ένα μέρος του συμβολαίου του, εφόσον καρποφορήσουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές.

#Calciomercato | La @juventusfc in queste ore farà la prima offerta ufficiale per il prestito di #Sancho al @ManUtd, con una parte dello stipendio coperta dagli inglesi. I Red Devils chiedono però una cifra alta per il prestito. @SkySport