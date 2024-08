Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει λάβει ακόμα κάποια προσφορά για τον Τζέιντον Σάντσο και ο Άγγλος πιθανότατα θα παραμείνει στο «Όλντ Τράφορντ».

Ο εξτρέμ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Τζέιντον Σάντσο παραμένει στη μεταγραφική λίστα της Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς το μέλλον του στην Premier League παραμένει αντικείμενο... εξέτασης ενόψει της νέας σεζόν.

Οι συναλλαγές μεταξύ της PSG και της Γιουνάιτεντ συνεχίζονται όλο το καλοκαίρι, με τον αγγλικό σύλλογο να προσπαθεί επίσης να διαπραγματευτεί μια συμφωνία για τον μέσο, Ουγκάρτε, ωστόσο δεν έχει γίνει κάποια επίσημη πρόταση από πλευράς Γάλλων.

Ο Σάντσο πρωταγωνίστησε εναντίον της Παρί Σεν Ζερέν στον ημιτελικό του Champions League της περασμένης σεζόν με τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ στην οποία μετακόμισε ως δανεικός αφού οι σχέσεις του με τον προπονητή των Red Devils ήταν κάκιστες.

Ο 24χρονος ο οποίος θυμίζουμε αποβλήθηκε από την πρώτη ομάδα πέρυσι όταν τα... σπασε με τον Τεν Χαγκ μετά από κριτική για τις επιδόσεις του στην προπόνηση μετά την ήττα από την Άρσεναλ. Ο Σάντσο εκείνη την εποχή επέμενε ότι τον έκαναν «αποδιοπομπαίο τράγο» και στη συνέχεια αρνήθηκε να ζητήσει συγγνώμη από τον Τεν Χαγκ, ο οποίος αποφάσισε ότι δεν θα υπήρχε τρόπος επιστροφής για τη σχέση τους εκτός και αν ζητήσει συγγνώμη.

Ο Άγγλος έχει δύο ακόμα χρόνια συμβόλαιο στο «Όντ Τράφορντ» και όπως φαίνεται πλέον τα έχει βρει με τον Ολλανδό τεχνικό, ο οποίος ισχυρίστηκε πρόσφατα ότι θα μπορούσε να μείνει στην ομάδα και αναπτυχθεί ως επιθετικός αυτή τη σεζόν.

🚨 Manchester United have still not received any bid from PSG for Jadon Sancho, despite interest.



Understand Sancho’s future remains open, he could still leave United in the final weeks in case of important proposal.



Decision will be up to the club and the manager Erik ten Hag. pic.twitter.com/mcZiYCK42w