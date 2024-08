Ο Πάουλο Ντιμπάλα απέρριψε μία ιδιαίτερα δελεαστική πρόταση ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ για τριετές συμβόλαιο από την Αλ Καντσία .

Ο Αργεντινός σταρ, Πάουλο Ντιμπάλα, απέρριψε πρόταση ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ για τριετές συμβόλαιο από την Αλ Καντσία. Παρά την εντυπωσιακή προσφορά, που περιλάμβανε 25 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ο 30χρονος επιθετικός αποφάσισε να παραμείνει στη Ρόμα, αποκτώντας ακόμα πιο ξεχωριστή θέση στην καρδιά των φίλων Τζαλορόσι.

Ο Ντιμπάλα, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα της επιθετικής γραμμής των Ρωμαίων, προτιμά να συνεχίσει την καριέρα του σε ένα ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, όπως η Serie A, παρά την οικονομική απογείωση που θα του προσέφερε η πρόταση από τη Σαουδική Αραβία.

Να θυμίσουμε πως ο Αργεντινός επιθετικός διανύει τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τη Ρόμα, στην οποία μεταγράφηκε από τη Γιουβέντους πριν από δύο χρόνια. Ο Ντιμπάλα μετρά 75 εμφανίσεις με τη φανέλα της Ρόμα, έχοντας σκοράρει 34 γκολ και μοιράσει 18 ασίστ.

