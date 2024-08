Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιταλία, ο Χρήστος Παπαδόπουλος πρέπει να θεωρείται παίκτης της Γιουβέντους, αφού η «μεγάλη κυρία» τα βρήκε με την Τζένοα στην οποία ανήκε.

Στις αρχές του μήνα οι Ιταλοί είχαν αναφέρει πως ο Χρήστος Παπαδόπουλος πλησίαζε στην Γιουβέντους και φαίνεται πως οι διαπραγματεύσεις αυτές είχαν τελικά αίσιο τέλος, σύμφωνα τουλάχιστον με το ρεπορτάζ που δημοσίευσε ο Νικολό Σκίρα.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X όπου έκανε λόγο για τελειωμένη υπόθεση, αφού Τζένοα και Γιουβέντους έδωσαν τα χέρια για την μετακίνηση του Έλληνα επιθετικού.

Ο 19χρονος επιθετικός μέσος αναμένεται πάει στην «μεγάλη κυρία» ως δανεικός και να ενταχθεί στην δεύτερη ομάδα της. Η συμφωνία θα περιλαμβάνει φυσικά και οψιόν αγοράς, που δεν θα έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, σε περίπτωση που οι «μπιανκονέρι» αποφάσισουν να τον αποκτήσουν.

Μάλιστα, έχει ήδη προκύψει συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή για τριετές συμβόλαιο σε περίπτωση που γίνει χρήση της οψιόν. Την Τρίτη (20/08) έχουν προγραμματιστεί οι ιατρικές εξετάσεις του Έλληνα παίκτη.

🚨 Excl. - Done Deal and confirmed! Christos #Papadopoulos (born in 2004) to #Juventus from #Genoa on loan with the option to buy (€2,5M). Contract until 2029 (1+4). He will play in Next Gen. #Juve are already planning medicals for tomorrow. #transfers https://t.co/CU6rSKnLRO