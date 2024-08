Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, η Γιουβέντους πλησιάζει στην απόκτηση του νεαρού Χρήστου Παπαδόπουλου από την Τζένοα.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα έκανε ένα update από το τελευταίο ρεπορτάζ σχετικά με το μέλλον του Χρήστου Παπαδόπουλου της Τζένοα, όταν είχε αναφέρει πως τον ήθελαν η Αταλάντα και η Γιουβέντους τονίζοντας πως πλέον οι «μπιανκονέρι» έχουν πάρει προβάδισμα στην κούρσα.

Η «μεγάλη κυρία», που βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ομάδα της Γένοβας, με την οποία έχει συμβόλαιο ο 19χρονος φορ μέχρι το καλοκαίρι του 2026, δεν προορίζει τον Έλληνα ποδοσφαιριστή για την ανδρική ομάδα αρχικά, αλλά για την Κ23 που διαθέτει και αγωνίζεται στην Primavera.

Ο 20χρονος Λαρισαίος επιτελικός μέσος έκανε τα πρώτα του βήματα στον Αετό Μακρυχωρίου και στον Ηρακλή Λάρισας, πριν κάνει το μεγάλο βήμα για την Ιταλία. Με την U19 της Τζένοα έχει 47 εμφανίσεις, με 17 γκολ και έξι ασίστ, ενώ την περασμένη σεζόν έκανε την πρώτη του εμφάνιση με την ομάδα ανδρών, καθώς αγωνίστηκε στα τελευταία λεπτά της εκτός έδρας ισοπαλίας με τη Μίλαν (3-3).

Talks in progress for Christos #Papadopoulos (born in 2004) to #Juventus from #Genoa. #Juve want him for Next Gen Team. #transfers https://t.co/CU6rSKnLRO