Η Μίλαν προχώρησε σε μια δυναμική ενίσχυση του ρόστερ της με την απόκτηση του Γάλλου μέσου, Γιουσόυφ Φοφανά, από τη Μονακό.

Ο Γιουσούφ Φοφανά είναι και με τη βούλα παίκτης της Μίλαν. Οι Ροσονέρι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 25χρονου Γάλλου μέσου, με τον οποίο υπέγραψαν συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο Φοφανά αποτελεί μια πολύ σημαντική μεταγραφή για του Ιταλούς και αναμένεται να αποτελέσει βασικό πυλώνα στο κέντρο της Μίλαν.

Ο 25χρονος μέσος μετρά 21 συμμετοχές με την εθνική Γαλλίας και τη σεζόν 2023/2024 φόρεσε τη φανέλα της Μονακό 32 φορές σκοράροντας 4 γκολ και μοιράζοντας 4 ασίστ.

Η Μίλαν που έχει στο τιμόνι τον Πάουλο Φονσέκα φιλοδοξεί να επιστρέψει στην κορυφή της Serie A, όπου πέρσι τερμάτισε στην δεύτερη θέση πίσω από την Ίντερ.

🚨 BREAKING! BREAKING! 🚨

There's a new addition to the Rossoneri 🆕#DNACMilan #SempreMilan