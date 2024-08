Τα χρώματα της Αλ Καντσία του Μίτσελ φιγουράρει ο Πάουλο Ντιμπάλα, με τους Σαουδάραβες να τα έχουν βρει με τον Αργεντινό για συμβόλαιο αξίας 45 εκατομμυρίων ευρώ.

Επόμενος σταθμός η Σαουδική Αραβία για τον Πάουλο Ντιμπάλα! Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Αργεντινός βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Αλ Καντσία του Μίτσελ, η οποία μερικές εβδομάδες νωρίτερα προχώρησε στην απόκτηση του Νάτσο ως ελεύθερο από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Την ίδια ώρες πηγές από τη Γαλλία τονίζουν πως ο Ντιμπάλα έχει συμφωνήσει προφορικά με τους Σαουδάραβες για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τις ετήσιες αποδοχές του να ανέρχονται στο ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Το μόνο που φαίνεται να λείπει προς το παρόν είναι το πράσινο φως από τη Ρόμα, μιας και η ρήτρα εξαγοράς ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ που υπήρχε στο συμβόλαιό του έχει πλέον εκπνεύσει.

Κάπως έτσι οι Σαουδάραβες πρέπει να κάτσουν στο τραπέζι τον διαπραγματεύσεων και να καταλήξουν σε συμφωνία με τους Ρωμαίους, αν και όλα δείχνουν πως το τελευταίο σκέλος θα αποτελέσει απλώς θέμα χρόνου.

🚨EXCL: 🔴🟡🇦🇷 #SerieA |



🔐 AGREEMENT reached between Dybala and Al-Qadsia



💰 Al-Qadsia will trigger the release clause of €12m for Paulo Dybala or... negociate a permanent deal



✍️ Contract until June 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣



💰 Salary : €15m by year



⏳️ Last details about payment terms… pic.twitter.com/4PwJaovJpy