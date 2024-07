Η Μίλαν ανακοίνωσε την απόκτηση του Πάβλοβιτς, ο οποίος και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Παίκτης της Μίλαν και με τη βούλα ο Στραχίνια Πάβλοβιτς. Οι Ροσονέρι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Σέρβου αμυντικού, με τον οποίο υπέγραψαν συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028. Από την πλευρά της, η Ζάλτσμπουργκ θα εισπράξει ένα ποσό της τάξης των 18 εκατομμυρίων ευρώ. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο Πάβλοβιτς είχε 37 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ. Ο 23χρονος αμυντικός, ο οποίος θα φορέσει τη φανέλα με το «31» μετρά 38 εμφανίσεις, αλλά και 4 γκολ με την εθνική Σερβίας.

