Σύμφωνα με δημοσιεύματα η Μίλαν είναι έτοιμη να κάνει διπλή κίνηση για την ενίσχυση της άμυνας της, με τους Έμερσον και Στραχίνια Πάβλοβιτς.

Η Μίλαν είναι έτοιμη για διπλή μεταγραφική προσθήκη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι Ροσονέρι «κλείνουν» τον δεξιό μπακ - χαφ της Τότεναμ, Έμερσον και έφτασαν σε deal με τη Ζάλτσμπουργκ για τον κεντρικό αμυντικό, Στραχίνια Πάβλοβιτς.

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Αλεσάντρο Φλορέντσι στο φιλικό με τη Μάντσεστερ Σίτι στις ΗΠΑ οι Μιλανέζοι κινήθηκαν για την απόκτηση του Βραζιλιάνου ακραίου οπισθοφύλακα και όπως προκύπτει είναι κοντά σε συμφωνία με την Τότεναμ. Οι Σπερς αγόρασαν τον 25χρονο μπακ από την Μπαρτσελόνα πριν μια τριετία αντί 25 εκατομμυρίων ευρώ. Την προηγούμενη σεζόν μέτρησε 24 εμφανίσεις υπό τις οδηγίες του Άγγελου Ποστέκογλου και σκόραρε μια φορά.

🔴⚫️ AC Milan can close Emerson Royal deal next week as new round of talks will take place to agree with Spurs. Emerson, still giving total priority to Milan. ↪️🇷🇸 Talks scheduled also with Lazar Samardzić’s agents. pic.twitter.com/K7bFBOKj89

Από εκεί και πέρα σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Μίλαν συμφώνησε με τη Ζάλτσμπουργκ για τη μεταγραφή του Στραχίνια Πάβλοβιτς. Πρόκειται για υψηλόσωμο (1.94μ.) 23χρονο στόπερ, ο οποίος είναι διεθνής με τη Σερβία. Οι δυο ομάδες έδωσαν τα χέρια για ένα ποσό της τάξης των 18 εκατομμυρίων ευρώ και ο ποδοσφαιριστής θα υπογράψει πολυετές συμβόλαιο. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο είχε 37 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ.

🚨🔴⚫️ Strahinja Pavlović to AC Milan, here we go! Deal in place for Serbian centre back joining from Salzburg.



Long term deal agreed days ago as he strongly wanted to join AC Milan.



Package worth more than €18m, to be clarified soon. pic.twitter.com/OpjpahX7Df