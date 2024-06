Μια «ανάσα» από την απόκτηση του Ντόουγκλας Λουίζ βρίσκεται η Γιουβέντους, με τους Ιταλούς να προσφέρουν 20 εκατ. ευρώ και δύο παίκτες τους στην Άστον Βίλα.

Η Γιουβέντους είναι κοντά στο να «κλείσει» την πρώτη της μεταγραφή στο θερινό παζάρι, καθώς προσφέρει 20 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Ντόουγκλας Λουίζ από την Άστον Βίλα.

Οι πιεστικοί οικονομικοί κανονισμοί της Premier League έχουν φέρει την Άστον Βίλα σε θέση ανάγκης για άμεσες πωλήσεις. Όπως όλα δείχνουν αυτός που θα... θυσιαστεί είναι ο Βραζιλιάνος μέσος που φαίνεται να ετοιμάζει βαλίτσες με προορισμό το Τορίνο.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Γιουβέντους προσφέρει στους Villans 20 εκατομμύρια ευρώ μαζί με την παραχώρηση των Γουέστον Μακένι και Σάμουελ Ίλινγκ Τζούνιορ.

Επιπλέον, αναφέρει πως ο νέος προπονητής των Μπιανκονέρι, Τιάγκο Μότα, έχει δώσει το «ok» για να ολοκληρωθεί η συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων.

