Οι οικονομικοί κανόνες της Premier League πλέον δεν... αστειεύονται και αρκετοί σύλλογοι «τρέχουν» να κάνουν πωλήσεις πριν τις 30 Ιουνίου για να αποφύγουν τον κίνδυνο τιμωρίας και αφαίρεσης βαθμών.

Έβερτον και Νότιγχαμ Φόρεστ την περασμένη σεζόν ένιωσαν στο... πετσί τους τις σοβαρές επιπτώσεις των τιμωριών της Premier League για παραβίαση των οικονομικών κανονισμών της. Και όπως φαίνεται, αυτή ήταν μόνο η αρχή, αφού οι PSR κανονισμοί (κερδοφορίας και βιωσιμότητας) είναι έτοιμοι να «στοιχειώσουν» αρκετούς συλλόγους και τη νέα σεζόν.

Aston Villa, Chelsea, Everton, Leicester, Newcastle and Nottingham Forest are under pressure to sell players before the June 30 to avoid PSR breaches.