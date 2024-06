Το μεγαλύτερο ταλέντο της Ιταλίας Φραντσέσκο Καμάρντα θα επεκτείνει το συμβόλαιό του με τη Μίλαν.

Το θαυματουργό παιδί της Μίλαν Φραντσέσκο Καμάρντα αποφάσισε να μείνει στην πατρίδα του. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 16χρονος επιθετικός θα υπογράψει τις επόμενες μέρες το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Μίλαν, το οποίο θα έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο Καμάρντα προσέλκυσε το ενδιαφέρον της Παρί Σεν Ζερμέν, της Μάντσεστερ Σίτι, της Μπάγερν Μονάχου και της Μπορούσια Ντόρτμουντ αλλά επέλεξε να παραμείνει στην ομάδα της πόλης του.

Στη σεζόν που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, ο Καμάρντα έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία της Serie A, κάνοντας ντεμπούτο εναντίον της Φιορεντίνα σε ηλικία 15 ετών, 8 μηνών και 15 ημερών.

Συνολικά έχει παίξει 2 αγώνες για την ανώτερη ομάδα της Μίλαν.

Ο Κάμρτνα ήταν ο πρώτος σκόρερ στο πρόσφατο τουρνουά U-17 του Euro 2024. Σκόραρε 4 γκολ στη διοργάνωση, συμπεριλαμβανομένου ενός τέρματος στον τελικό απέναντι στην Πορτογαλία, οδηγώντας την Ιταλία στον θρίαμβο.

🚨🔴⚫️ Italian talent Francesco Camarda signs new deal at AC Milan today, done and sealed.



2008 born striker received several proposals from abroad but decision has always been clear: stay at AC Milan.



🇮🇹 New contract will be valid until June 2027. pic.twitter.com/gBGa0EBY4I