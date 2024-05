Παρά την αρχική δικαστική απόφαση που υποχρέωσε τη Γιουβέντους να πληρώσει στον Κριστιάνο Ρονάλντιο σταρ 9,8 εκατομμύρια ευρώ, ο σύλλογος σκοπεύει να ασκήσει έφεση και να συνεχίσει τη δικαστική μάχη.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφυγε από το Τορίνο το 2021 μετά από ρήξη που είχε με τη διοίκηση της Γιουβέντους την οποία μάλιστα κυνήγησε δικαστικώς για οικονομικές οφειλές, ύψους 19,5 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες προέκυψαν από δύο χαμένες πληρωμές μισθών κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19.

Το διαιτητικό δικαστήριο έκρινε ότι τόσο ο Ρονάλντο όσο και η Γιουβέντους μοιράζονται την ευθύνη και έτσι οι «μπιανκονέρι» καλούνται να πληρώσουν μόνο τους μισούς απλήρωτους μισθούς συν τους τόκους στον Πορτογάλο σούπερ σταρ.

Ωστόσο οι Μπιανκονέρι δεν κάνουν πίσω και προχωρούν σε έφεση με στόχο να ανατραπεί η πρωτόδικη απόφαση.

