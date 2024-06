Φρατέζι: «Όταν είδα την αδερφή μου να πανηγυρίζει για τη Γιουβέντους, την μπλόκαρα απ' όλα τα social media»

Επικός Ντάβιντε Φρατέζι παραδέχτηκε ότι μπλόκαρε την αδερφή του στα social media όταν εκείνη πανηγύρισε τη νίκη της Γιουβέντους στον τελικό του κυπέλλου Ιταλίας.

Ο Ντάβιντε Φρατέζι «μπλόκαρε» την αδερφή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για λίγες μέρες αφού γιόρτασε τον θρίαμβο της Γιουβέντους στο Coppa Italia με τον σύντροφό της ΜακΚένι.

Η αδερφή του μέσου της Ίντερ, Κιάρα, έχει σχέση με τον άσο των Μπιανκονέρι και ήταν στο γήπεδο τον περασμένο μήνα μετά τη νίκη 1-0 της Γιούβε επί της Αταλάντα στον τελικό του Coppa Italia και μοιράστηκε φωτογραφίες που προκάλεσαν... μικρή αναταραχή στον αδερφό της.

Θυμίζουμε ότι ο Φρατέζι εντάχθηκε στην Ίντερ από τη Σασουόλο το περασμένο καλοκαίρι, αλλά δυσκολεύτηκε να πάρει θέση βασικού υπό τον Ιντζάκι, καταγράφοντας μόνο έξι παρουσίες στην αρχική ενδεκάδα. Εντυπωσίασε όταν του δόθηκε η ευκαιρία, σκοράροντας οκτώ γκολ και δίνοντας επτά ασίστ σε 1555 λεπτά δράσης για τον σύλλογο.

Μιλώντας στη La Repubblica μέσω του TMW, ο Φρατέζι ρωτήθηκε για πρώτη φορά πόσο κοντά ήταν πραγματικά στην ένταξή του στη Μίλαν το περασμένο καλοκαίρι πριν από τη μετακίνησή του στην Ίντερ. «Ποτέ δεν ήξερα τίποτα για αυτό. Ο ατζέντης μου με ρώτησε: πού θέλεις να πας; Ήδη τον Μάιο του περασμένου έτους απάντησα, μόνο Ίντερ. Το είχα αποφασίσει παίζοντας εναντίον τους. Μια πολύ δυνατή ομάδα, με εξαιρετικό προπονητή και μαγικό κόσμο. Δεν ήθελα να ακούσω κανέναν άλλο».

Μίλησε για το πώς ένιωθε να σκοράρει ένα τέρμα εναντίον της Ουκρανίας σε έναν από τους κρίσιμους αγώνες της Ιταλίας για τα προκριματικά του Euro 2024. «Μια τρελή χαρά. Είμαι δεμένος με τη χώρα μου, με νοιάζει. Λίγες μέρες αργότερα ήρθε το ντέρμπι με τη Μίλαν στο οποίο πέτυχα το πρώτο γκολ για τους Νερατζούρι. Ήμουν σε έκσταση. Μια εβδομάδα σαν τον Θεό, για να αναφέρω μια από τις αγαπημένες μου ταινίες».

Ο Φράτεσι ρωτήθηκε για την αντίδρασή του βλέποντας την αδελφή του Κιάρα να πανηγυρίζει τη νίκη της Γιουβέντους στο Coppa Italia με τον ΜακΚένι. «Την μπλόκαρα σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τέσσερις ημέρες. Αυτοσαρκαζόμαστε. Το γεγονός ότι είναι τόσο ανοιχτή δεν με ενοχλεί. Ο καθένας έχει τη δική του ζωή, δεν μπορείς να βάλεις κανέναν κάτω από ένα γυάλινο κλουβί».

