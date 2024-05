Οριστική συμφωνία ανάμεσα σε Γιουβέντους και Τιάγκο Μότα με τον Ιταλοβραζιλιάνο τεχνικό να υπογράφει συμβόλαιο έως το 2027.

Οριστικά στη Γιουβέντους ο Τιάγκο Μότα. Ήταν γνωστό εδώ και καιρό ότι η Γηραιά Κυρία προσπαθούσε να κλείσει θετικά την υπόθεση του Ιταλοβραζιλιάνου τεχνικού που έγραψε φέτος ιστορία με την Μπολόνια, τερματίζοντας στις θέσεις που οδηγούν στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές τα βρήκαν και στα τυπικά. Ο Τιάγκο Μότα φέρεται να έχει ήδη ενημερώσει την Μπολόνια για την απόφαση του να αποχωρήσει και να αποδεχτεί την πρόταση της Γιουβέντους.

Όπως προκύπτει από τους Ιταλούς, ο Μότα θα υπογράψει συμβόλαιο τριών ετών. Ο νεαρός τεχνικός αναμένεται στο Τορίνο μέσα στα επόμενα 24ωρα για να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της υπόθεσης και να ανακοινωθεί από τους «μπιανκονέρι», με τον Τιάγκο Μότα να αναλαμβάνει το κενό που άφησε η απομάκρυνση του Μαξ Αλέγκρι.

