Αξέχαστη θα μείνει η σημερινή μέρα (12/5) για τον Ζάνο Σάββα!

Ο Κύπριος ποδοσφαιριστής πραγματοποίησε την πρώτη του συμμετοχή στη Serie A με την Τορίνο, μπαίνοντας ως αλλαγή στο 69’ στον εκτός έδρας αγώνα κόντρα στη Βερόνα.

Στο 77' ο ίδιος έσπρωξε από κοντά την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 1-1.

Scored on his debut! Savva is an interesting prospect at Torino. Hope he starts getting more games soon.pic.twitter.com/7miqUM44b9 https://t.co/fyOtKyMUxc