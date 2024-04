Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σιρά, ενεργοποιήθηκε η αναγκαστική οψιόν της Μόντσα για την αγορά του Γιώργου Κυριακόπουλου από τη Σασουόλο.

Στη Μόντσα φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σιρά, μετά τον αγώνα με τη Λέτσε (1-1) εκπληρώθηκαν οι όροι για την ενεργοποίηση της αναγκαστικής οψιόν αγοράς που υπήρχε στο deal για τον δανεισμό του από τη Σασουόλο.

Όπως υποστηρίζει ο Σιρά η Μόντσα θα μονιμοποιήσει την απόκτηση του διεθνή Έλληνα αριστερού μπακ, δίνοντας τρία εκατομμύρια ευρώ. Το συμβόλαιο του θα είναι διετές, ήτοι μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

