Η Γιουβέντους κλείνει τους Φελίπε Άντερσον και Καλιαφιόρι

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Γιουβέντους έχει ήδη κλειδώσει τους πρώτους δύο μεταγραφικούς στόχους για το καλοκαίρι.

Η Γιουβέντους φαίνεται πως μετά την εύρεση του αντικαταστάτη του Μαξιμιλιάνο Αλέγκρι στο πρόσωπο του Τιάγκο Μότα έχει ήδη βάλει μπροστά τις «μηχανές» για τον σχεδιασμό της νέας σεζόν.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε τους δύο πρώτους μεταγραφικούς στόχους των «μπιανκονέρι», με τον πρώτο να είναι ήδη αρκετά κοντά. Ο Ιταλός δημοσιογράφος έβγαλε ως αποκλειστική είδηση πως η «μεγάλη κυρία» είναι ένα βήμα μακριά από την συμφωνία με τον Φελίπε Άντερσον, που μένει ελεύθερος από την Λάτσιο το καλοκαίρι. Φέτος, έχει πραγματοποιήσει 43 συμμετοχές με την ομάδα της Ρώμης έχοντας σκοράρει τρία γκολ και δώσει επτά ασίστ σε 3.215 λεπτά.

🚨⚪️⚫️ EXCL: Juventus are one step away from signing Felipe Anderson as free agent, deal imminent!



Formal proposal sent to the Brazilian winger, all set to be sealed soon.



Verbal agreement at final stages, details being sorted and then… here we go. 🇧🇷 pic.twitter.com/QzS9A6nOlX