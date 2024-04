Αλλαγή σελίδας για την τεχνική ηγεσία της Γιουβέντους καθώς οι «μπιανκονέρι» έφτασαν σε κατ' αρχήν συμφωνία με τον Τιάγκο Μότα ενόψει της νέας σεζόν!

Έτοιμη να μπει σε μια νέα εποχή και να αλλάξει οριστικά σελίδα είναι η Γιουβέντους. Σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα, η «γηραιά κυρία» έφτασε σε κατ' αρχήν συμφωνία με τον Τιάγκο Μότα ώστε ο Ιταλοβραζιλιάνος τεχνικός να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των «μπιανκονέρι» την επόμενη σεζόν!

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το «calciomercato», οι δύο πλευρές συζητούσαν εδώ και αρκετό καιρό το ενδεχόμενο της συνεργασίας τους και τελικά έδωσαν τα χέρια, με τον Μότα να αναμένεται να καθίσει από τη νέα σεζόν στον πάγκο της Γιουβέντους με σκοπό την επιστροφή στην κορυφή της Serie A.

Ο Μαξ Αλέγκρι δεν θα ολοκληρώσει το συμβόλαιο του με τη Γιουβέντους και μετά το τέλος της σεζόν θα τερματίσει και την δεύτερη θητεία του στους «μπιανκονέρι», με τον Μότα να «κερδίζει» τη μετακόμιση του στο Τορίνο λόγω της τρομερής δουλειάς που κάνει στον πάγκο της Μπολόνια η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 4η θέση και εντός των θέσεων που οδηγούν στο επόμενο Champions League!

