Έξαλλοι φίλοι της Γιουβέντους πλήρωσαν διαφημιστικό χρόνο σε πινακίδα στην Times Square μόνο και μόνο για να στείλουν μήνυμα αποχώρησης του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

Τι και αν η Γιουβέντους είναι στη 2η θέση της Serie A; Οι οπαδοί των Μπιανκονέρι «διψούν» για την επιστροφή στα πρωταθλήματα μετά από τέσσερα χρόνια και μετά την εντός έδρας ήττα από την Ουντινέζε έμειναν στο -7 από την πρωτοπόρο Ίντερ, η οποία μοιάζει... αχτύπητη.

Αρκετοί είναι οι φίλοι της Βέκια Σινιόρα που δεν θέλουν τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι να συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας τους και μερικοί αποφάσισουν να το «φωνάξουν» όσο πιο... δημόσια γίνεται. Υποστηρικτές της Γιούβε πλήρωσαν διαφημιστικό banner στην Times Square της Νέας Υόρκης! Όπως είναι προφανές δεν ειναι φθηνό να καταλάβεις διαφημιστικό χώρο στο πιο πολυσύχναστο μέρος του πλανήτη.

«Για την επιστροφή της Γιουβέντους δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το #AllegriOut», εμφανίστηκε σε φωτεινό πίνακα στην Times Square, με την ιδέα των εν λόγω οπαδών των Μπιανκονέρι να γίνεται viral στα Social Media.

Juventus fans have paid for a Massimiliano Allegri out advertisement in Times Square 😮🇺🇸 pic.twitter.com/9MFvuMxFMi