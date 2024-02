Μια ανάσα από οριστική συμφωνία με την πλευρά του Πιότρ Ζιελίνσκι βρίσκεται η Ίντερ, η οποία θέλει να τον κλείσει ως ελεύθερο για το επόμενο καλοκαίρι.

Πολύ κοντά σε ένα σπουδαίο deal βρίσκεται η Ίντερ! Πριν από μερικές μέρες ο CEO των Νερατζούρι, Μπέμπε Μαρότα, αποκάλυψε πως στο κλαμπ βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με την πλευρά του Πιότρ Ζιελίνσκι για να τον πάρουν ως ελεύθερο στο Μιλάνο το καλοκαίρι και όλα δείχνουν πως βαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση.

Σε σχετική ενημέρωση που παρείχε ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η αισιοδοξία είναι διάχυτη στην ιταλική ομάδα, η οποία πλησιάζει σε προφορική συμφωνία με τον μέσο της Νάπολι για την έναρξη της συνεργασίας τους.

Το συμβόλαιο είναι έτοιμο για υπογραφή και το μόνο που απομένει είναι να διευθετηθούν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες, με την Ίντερ να ευελπιστεί πως οι υπογραφές θα πέσουν εντός του Φεβρουαρίου.

Σε παρόμοιο επίπεδο μάλιστα βρίσκονται και οι επαφές με το περιβάλλον του Ταρεμί, ο οποίος με τη σειρά του αναμένεται να πατήσει Μιλάνο το επόμενο καλοκαίρι. Τη φετινή περίοδο ο Πολωνός μέσος της Νάπολι έχει καταγράψει 26 συμμετοχές με απολογισμό τρία γκολ και ισάριθμες ασίστ.

🚨⚫️🔵 Inter are closing in on verbal agreement with Piotr Zielinski to join as free agent from July 1.



Contract almost ready, final details being sorted.



Inter hope to get documents signed this month.



↪️🇮🇷 Same for Mehdi Taremi, almost done — as revealed.@MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/RsVdD4iFZf