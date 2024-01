Ο αθλητικός δικαστής τιμώρησε την Ουντινέζε με μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών λόγω της ρατσιστικής επίθεσης των οπαδών της στον Μάικ Μενιάν, στο ματς με τη Μίλαν.

Η Ουντινέζε δεν έμεινε ατιμώρητη για τη ρατσιστική επίθεση των οπαδών της στον τερματοφύλακα της Μίλαν, Μάικ Μενιάν. Όπως έγινε γνωστό ο αθλητικός δικαστής επέβαλε στους Μπιανκονέρι ποινή μιας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών με άμεση ισχύ. Για την ακρίβεια η Ούντι δεν θα έχει στο πλευρό της τους οπαδούς της στον αγώνα με τη Μόντσα στις 3 Φεβρουαρίου.

Θυμίζουμε πως οι οπαδοί των γηπεδούχωνέκαναν ήχους μαϊμού θέλοντας να προσβάλουν τον Γάλλο τερματοφύλακα των Ροσονέρι, ο Μενιάν δεν το ανέχτηκε και αφού ειδοποίησε πρώτα τον διαιτητή, Φάμπιο Μαρέσκα εγκατέλειψε το παιχνίδι στο 34ο λεπτό, έβγαλε τα γάντια του και κατευθύνθηκε έξαλλος προς τα αποδυτήρια, με τους συμπαίκτες του να τον ακολουθούν.

